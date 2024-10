Due Torri e una lasagna Vito | i veri bolognesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ci saranno proprio tutti: il prete di campagna e il tassista di città, fenomeni da ber e da circo, i santi e le ’redzore’. È Stefano Bicocchi, in arte, a portarli sul palco de Le luci della città - Spazio alla cultura con Enel, in piazza San Francesco all’interno della rassegna promossa da Enel e curata da Cronopios. Lo spettacolo, stasera alle 19.15 dal titolo Duee una. Storie petroniane di ieri, oggi e domani, è una raccolta di storici sketch del comico bolognese con testi, tra gli altri, di Francesco Freyrie e Maurizio Garuti. Per rimanere in tema con la rassegna,tratteggerà luci "ma anche ombre – sorride – dei" davanti a uno pubblico, quello della sua città, "molto speciale, che mi ha visto nascere e, per questo, mi riserva sempre tantissimo affetto"., nello spettacolo si interroga sul senso dellatà e sulla sua persistenza.