Cru – Milano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Cru Via Ugo Bassi, 24 – 20159Tel. 342/3040081 Sito Internet: www.cru.com Tipologia: enoteca Prezzi: taglieri 8/20€, “crustoni” 5€, sfizi 5/7€, sandwich 7/8€, dolci 5€ Chiusura: Lunedì. Aperto dalle 18 alle 1 OFFERTA Conferma di voto per questa vineria moderna che propone una bella selezione di vini naturali abbinati a un menù snello e accattivante composto di sfizi, taglieri, sandwich e pochi dolci, adatto sia a un aperitivo che a una cena informale. Delle due sedi attive in città, una in zona Sempione e l’altra nel quartiere Isola, abbiamo provato quest’ultima che è situata in una via ad alta densità di locali.