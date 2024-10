Celentano replica con un post a Teo Teocoli | Ecco perché non ti rispondo più al telefono

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Adrianoha pubblicato uncome risa al suo amico Teoche più volte ha ‘lamentato’ per mancate rise alle sue telefonate per contattarlo. Rapporti freddi tra Adrianoe Teo, ormai da tempo; Teoaveva pubblicamente dichiarato a Francesca Faggiani durante la sua intervista a Belve del 2022, lasciando intuire che la colpa della fine del loro rapporto fosse proprio da attribuire al celeberrimo Adriano: “L’ho chiamato un paio di volte, e da allora non ci siamo più sentiti”. Anche di recente, circa un mese fa, Teoè tornato sull’argomento; in occasione della puntata del podcast Tintoria: “È scomparso, non risponde al, non parla più con nessuno. Abbiamo fatto quaranta compleanni insiemelui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste.