C’è l’oratorio da sistemare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Senzatetto e vagabondi dormono sul sagrato della chiesa lasciando avanzi di cibo, sporco e bottiglie rotte. Ora finalmente, posizionate le telecamere, il fenomeno è un po’ migliorato, ma ricordo gli anni scorsi che il parroco al mattino doveva spazzare il pronao prima delle messe perché chi frequentava la chiesa trovava il portico in condizioni indecenti. Per il resto nel quartiere si vive bene. Certo, ci sarebbedae l’ex cinema Corallo da recuperare. Non si può abbattere perché è parte integrante del corpo centrale della chiesa. È un bello spazio a due passi dal centro, potrebbe essere utilizzato per eventi culturali di nicchia o per mille altre necessità della città.