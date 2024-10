Barbara d' Urso prove a Ballando con le Stelle | arriva stoccata della Lucarelli

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra gli eventi tv più attesi di questo weekend c'è sicuramente l'esibizione did'come ballerina per una notte acon le. Milly Carlucci è felicissima di essere riuscita ad ottenere un sì da parte dell'ex conduttrice Mediaset, e in tanti sono curiosi di vedere come se la caverà l'ex Lady Cologno nelle vesti di ballerina. Ancora più fermento, però, c'è per il confronto che ci sarà trae Selvaggia. Ricordiamo che tra le due donne non scorre affatto buon sangue, sta di fatto che in passato ci sono state anche denunce tra di loro, che hanno contribuito ad inasprire ancor di più gli animi. Adesso, però, le due saranno faccia a faccia in diretta tv e, stando a quanto accaduto in queste ore, pare che ce ne saranno da vedere delle belle.