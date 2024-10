X Factor Giorgia svela perché non si è mai sposata | C’è stata la proposta c’è stato un anello ma poi…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Todrani, conosciuta da tutti semplicemente come, non smette mai di sorprendere. Tra aneddoti personali e la sua affascinante carriera, emerge una personalità autentica e spontanea che sa mescolare con grande abilità l’arte della musica e quella della comunicazione televisiva. La celebre cantante, ormai icona della musica italiana da quasi trent’anni, si è raccontata a Vanity Fair. Quest’anno,si è dedicata alla televisione più che alla musica, prendendo parte a diversi programmi di rilievo. Dopo essereprotagonista al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus e aver presentato Il Volo all’Arena di Verona, si è lanciata nel ruolo inedito di conduttrice di X: Mi diverte moltissimo, da piccola giocavo a fare l’annunciatrice in bagno. Non avrei mai pensato che un giorno sarebbe diventato reale.