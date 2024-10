Vie con numerazione all’americana | ad Albosaggia soccorsi e consegne più rapide

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Sondrio) – Adè partita l’operazione che porterà ad avere, entro l’inizio del 2025, unadei civici nuova,, e una cinquantina di nuove vie. La mini rivoluzione, voluta dall’amministrazione comunale, si è resa necessaria dopo che mezzi di soccorso hanno rilevato una certa difficoltà, con relativa perdita di tempo prezioso, ad individuare, a volte, l’esatta posizione dell’abitazione in cui era necessario intervenire. E lo si sa che in ambito medico, ma anche in occasioni degli interventi dei vigili del fuoco, secondi e minuti fanno veramente la differenza. E poi questa è stata una richiesta anche dei tanti corrieri che, ormai ogni giorno a domicilio, portando pacchi e pacchetti ordinati su internet avevano difficoltà a trovare i numeri civici indicati sulla fattura.