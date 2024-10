Telefonata Meloni-Schlein | tutti i temi di cosa hanno parlato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024). Dopo la riunione del G7 -con la condanna dell'attacco iraniano e l'impegno comune per una soluzione diplomatica- continuano i contatti della presidente del Consiglio con alleati e partner internazionali. Bocche cucite a Palazzo Chigi su chi stia sentendo -l'ultimaresa pubblica è quella di martedì scorso con il primo ministro libanese Najib Mikati-, ma chi l'ha vista in queste ore la descrive impegnatissima e fortemente preoccupata per un conflitto che allarga le sue ombre e che, a distanza di un anno da quel drammatico 7 ottobre, non accenna a spegnersi.