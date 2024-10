Roma un inferno di Giubileo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Servirebbe un miracolo per far chiudere tutti i cantieri in tempo per ilche inizierà tra cento giorni esatti a. La Città Eterna è diventata la Capitale dell’Attesa Eterna. La Grande Bellezza si è fatta Grande Lentezza. E l’unico prodigio che si è visto, da queste parti, riguarda i due operai che sono usciti illesi dal crollo del cavalcavia sulla diramazioneSud dell’A1 per la risistemazione della viabilità a Tor Vergata, che doveva essere ristrutturato proprio in occasione dell’evento che inizierà ufficialmente con l’apertura della Porta Santa il 24 dicembre prossimo. E che porterà nell’Urbe oltre 80 milioni tra semplici turisti e fedeli, l’equivalente dell’intera popolazione tedesca. «Stiamo trasformando il volto di» ha spiegato entusiasta il sindaco con la chitarra, il piddino Roberto Gualtieri.