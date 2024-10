Ogni anno in Italia ci sono diecimila interruzioni sulle linee dei treni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Alle 6.30 di ieri mattina 2 ottobre un guasto ha mandato in tilt una centralina tra le stazioni di Termini e Tiburtina a Roma, oscurando gli schermi che permettono di monitorare il traffico ferroviario. Centosessantadell’Alta Velocitàstati coinvolti e circa ottanta soppressi. Tutti gli altri,partiti con una media di tre ore di ritardo. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha spiegato che il problema sarebbe nato dall’«errore di una ditta privata» che «ha piantato un chiodo su un cavo», annunciando di aver chiesto «nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di chi non ha fatto il proprio lavoro». Ma come i viaggiatori s, la sfortuna di un chiodo piantato male non c’entra niente con i malfunzionamenti ormai costanti lungo leferroviariene.