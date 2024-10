Mobilitazione per il preside Bruno Spechenhauser raccolta firme a Bormio | Deve tornare a scuola

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024)(Sondrio) – Biblioteche, Pro loco, ma anche oratori, negozi e bar: sono una quindicina in Alta Valle i luoghi nei quali chi volesse può firmare per chiedere il reintegro nelle proprie funzioni del dirigente dell’Istituto Alberti di(foto). La petizione durerà per tutto il mese di ottobre e chi l’ha promossa ha già pronta anche la lettera che accompagnerà leda indirizzare al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e al sottosegretario di Stato per l’Istruzione Paola Frassinetti. Il dirigente, al pari di altri colleghi, è tra gli indagati della bufera giudiziaria che prese avvio dagli esposti anonimi che denunciavano condotte a dir poco discutibili dell’ex provveditore agli studi di Sondrio Fabio Molinari.