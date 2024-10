Ma quelle foto fasulle che pubblicava? | la Boccia torna in tv la risposta imbarazzante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Maria Rosariaa parlare in tv e lo fa dallo studio di PiazzaPulita. Lady Pompei, la donna al centro del caso-Sangiuliano, ci riprova. Mentre la crescita dei suoi follower su Instagram si è arrestata, ecco che prova la strada della tv per non perdere quella popolarità raggiunta in questi mesi. Ma nell'intervista con Formigli ladà l'impressione di aver finito le cartucce: "Ho conosciuto il ministro Sangiuliano per un evento a Pompei", ha affermato. Poi, parlando dell'incarico sfumato come consigliera del ministro, afferma: "Io dovevo aiutare il ministro per l'organizzazione di alcuni eventi". Poi attacca Sangiuliano ma con scarsi argomenti: "Avrei dovuto denunciare io il ministro per violazione della privacy dato che quando ha parlato al Tg1 io non ero coinvolta in questa storia".