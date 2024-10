LIVE Berrettini-O’Connell 7-6 3-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | set e break di margine per l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Ottimo il dritto inside out in arretramento giocato dal romano. 15-0 Di poco lungo il lob di rovescio in controbalzo dell’australiano. 2-3 Game. Servizio e dritto a segno per il tennista di Sydney, che resta in scia. 40-15 Rovescio incrociato vincente dell’oceanico. 30-15 A metà rete il rovescio lungolinea del. 15-15 Arriva il passante vincente con il dritto incrociato di Matteo. 15-0 Servizio, dritto e volèe a segno per l’australiano. 3-1 Game. Con il settimo ACEconferma il. AD-40 Prima al centro provvidenziale del finalista di WImbledon 2021. 40-40 Si ferma sul nastro il dritto in avanzamento dell’italiano. AD-40 Servizio, dritto e smash. Alè Matteo! 40-40 Solido dritto inside out in uscita dal servizio del romano. Parità. 30-40 Palla del contro