LIVE Bellucci-Harris 1-0 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | iniziato il match

(Di giovedì 3 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Si, molto bene con lo slice difensivo l’azzurro, poi la smorzata e la comoda chiusura al corpo! 15-30 Prima vincente del britannico. Numero 104 del mondo. 0-30 Errore di dritto in uscita dalla battuta di. 0-15 Risposta profonda dell’azzurro, punto! 1-0 Parte bene! 40-15 Servizio e dritto! 30-15 Sul nastro il rovescio in difesa di. 15-15 Lungo il lob dell’inglese. 0-15 Esplode il dritto dal centro. Mattiaal servizio! 13:01il palleggio, tra circa 4? si parte! Giocatori in campo! 12:55 Grande occasione per l’azzurro innanzitutto di vincere la prima partita in un 1000, poi anche di sfidare Zverev sul centrale (probabilmente) e di entrare provvisoriamente nei 100! 12:48 Chiude Roman Safiullin, in due set sul qualificato kazako Zhukayev. Ora! 11:55 Russo avanti per 7-6(1).