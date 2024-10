Jesi finale da dimenticare Calo fisico e troppi errori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) G. CONTRACTOR 64 CHIETI BASKET 70 GENERAL CONTRACTOR : Egbende ne, Malatesta ne, Carnevale 2, Bruno 14, Di Emidio 13, Nisi ne, Berra 4, Valentini 7, Marulli 7, Cena 8, Petrucci 5, Zucca 4. All. Marcello Ghizzinardi CHIETI BASKET 1974: Bechi 15, Maiga, Tomassini 3, Hadzic 10, Bianco, Sinagra 11, Vettori 11, Van Ounsem 9, Del Sole, Serafini 11. All. Lino Lardo Arbitri: Paglialunga (Fabriano), Menicali (Fermo) Parziali: 12-7, 33-36, 50-48 La General Contractor paga a carissimo prezzo undi gara in preoccupantee la serata no dielementi base, subisce la rimonta abruzzese rimanda a data da destinarsi l’appuntamento con la prima vittoria.