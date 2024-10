Intelligenza artificiale una sfida per le imprese Incontro con Frontoni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "È fondamentale aumentare la consapevolezza a proposito di, soprattutto per le piccole e medie". Successo per l’assemblea provinciale di Cna, dove si è parlato delle potenzialità dell’"Ai". Emanuele(foto), docente Unimc, ha parlato di come "può essere utilizzata nelle nelle piccole realtà imprenditoriali marchigiane per soluzioni nel settore dell’agricoltura, permettendo di gestire l’acqua in maniera più efficiente grazie all’uso di droni. Ci sono poi applicazioni nel campo della moda, dove i creativi utilizzano algoritmi per analizzare i trend attraverso i social media e migliorare le decisioni sulla creazione delle collezioni". Uno degli aspetti più innovativi trattati è stato l’uso dell’"Ai" per il monitoraggio della qualità e la riduzione dei difetti nei processi produttivi della meccanica e della plastica.