Eleonora Giorgi confessa | Ho paura di essere dimenticata da mio nipote

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Sono mesi, ormai, chesta lottando contro un tumore al pancreas che la sta mettendo a dura prova. Le sue condizioni di salute, purtroppo, non sono delle migliori e, nel corso di una recente intervista rilasciata per DiPiù, la donna ha fatto delle confessioni piuttosto toccanti e difficili da ammettere. Purtroppo la malattia sta avanzando e i medici non riescono a trovare la giusta combinazione terapeutica per frenarla. L'unica speranza risiede in una clinica americana, che pare le abbia aperto un piccolo spiraglio. Purtroppo, però, lo staff medico ha informato la paziente che le possibilità di riuscita della cura sono davvero molto basse. Consapevole di ciò a cui andrà in contro, dunque,ha fatto delle dichiarazioni molto toccanti.