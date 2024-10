Alvaro Morata scontro frontale con il sindaco | tutta colpa di Instagram

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 3 ottobre 2024)con ildi Corbetta: un post in cui il primo cittadino annuncia il trasferimento dello spagnolo crea scompiglio. In un’epoca in cui i social media giocano un ruolo sempre più preponderante nella comunicazione pubblica e privata, non sorprende che anche le figure pubbliche si trovino a gestire situazioni delicate attraverso queste piattaforme. Questo è esattamente ciò che è accaduto tra, attaccante del Milan, e Marco Ballarini,di Corbetta, una tranquilla cittadina in provincia di Milano.in rossonero: per luicon untifoso dell’Inter – Foto Ansa – notizie.comTutto ha avuto inizio quando il primo cittadino ha deciso di dare il benvenuto anella comunità di Corbetta con un post sudecisamente fuori dagli schemi.