Allarme ad Amburgo per il virus di Marburg | sospetti contagi in stazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ildi, simile all’Ebola, ha suscitato preoccupazione nelle ultime ore ad, dove due persone sono state isolate per sospettoo. Le autorità sanitarie tedesche hanno immediatamente messo in atto misure di contenimento presso lacentrale della città. La notizia dei casididisi è prontamente diffusa. La paura per una possibile epidemia in Europa cresce, mentre la situazione è costantemente monitorata.di, foto Ansa – VelvetMagCos’è ildi? Ildiè un filoaltamente letale, strettamente correlato al più notoEbola. Scoperto per la prima volta nel 1967 durante un’epidemia in Germania e in Jugoslavia, si trasmette attraverso il contatto diretto con i fluidi corporei di una persona infetta, o tramite materiali contaminati.