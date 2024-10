Agatha All Along | Cos’è il processo alla strada delle streghe nell’episodio 4?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 3 ottobre 2024)Allquesta settimana rivolge la sua attenzione ad Alice Wu-Gulliver per il terzosulla. L’episodio 4 della serie Disney+ Marvel riporta i fan agli anni ’70 per unmusicale con la congrega diHarkness. Dopo aver perso la scorsa settimana la signora Hart, la squadra aveva bisogno di una nuova Strega Verde e ha trovato la sostituzione più caotica che si possa immaginare. Rio Vidal è tornata nella vita didopo essere stata chiamata a riempire il vuoto lasciato dmorte di Sharon nel terzo episodio. Con la strega di Aubrey Plaza al seguito, la congrega si avvicina a un’altra casa misteriosa con una porta che illustra un’altra fase della luna. Tuttavia, Alice Wu-Gulliver non vuole assolutamente partecipare a questo. Una volta entrate, levengono vestite con costumi anni ’70 di grande effetto.