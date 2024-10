Va a funghi con il fratello e scompare | trovato senza vita nel bosco

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Colle di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) dopo ore di intense ricerche. Un uomo di 65 anni, originario di Folignano, è statoneldopo essere scomparso durante una battuta di ricerca. L’uomo si era avventurato nelinsieme al, con cui aveva deciso di separarsi per perlustrare zone diverse, dandosi appuntamento a un orario preciso al punto di partenza. Quando però il 65enne non si è presentato all’incontro stabilito, ilha atteso invano prima di lanciare l’allarme alle autorità. La scomparsa ha dato il via a una ricerca minuziosa, resa più difficile dall’oscurità e dall’estensione della zona.