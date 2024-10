Un secolo e mezzo richiesto per i principali indagati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Fino a 29 anni di reclusione, per un complessivo oltre unper i. Si avvia verso gli atti conclusivi il processo per l’inchiesta che prende il nome di Quarto Passo e che "raccolta" il tentativo di mettere le mani sull’economia umbra da parte della ’ndrangheta. L’operazione risale al dicembre 2014, i Ros dei carabinieri arrestarono 59 persone a cui veniva contestata l’ipotesi di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, danneggiamento, bancarotta fraudolenta, truffa, trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante delle finalità mafiose, nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione. Furono sequestrati beni per circa 30 milioni di euro. A dibattimento, in seguito a scelte processuali differenti, sono 49 gli imputati.