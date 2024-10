Torna la Coppa Italia l’Osimana si gioca l’andata contro il Matelica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Oggiprotagonista ladi Eccellenza con le gare di andata dei quarti di finale. Delle ‘nostre’ solo- campione in carica - ancora protagonista nella rassegna tricolore, anche se i senzatesta sono attesi da un turno probantequelgià affrontato all’esordio in campionato, conuscita sconfitta di misura dal campo maceratese. La prima partita, quella di andata, sioggi pomeriggio al Diana di Osimo (ore 15:30), ritorno afra due settimane, il 16 ottobre. Le altre sfide vedranno l’Urbania (ha eliminato l’Alma Juventus Fano)il K Sport Montecchio Gallo. Poi Chiesanuova-Maceratese (ore 19) e Tolentino (che ha vinto anche la sfida di ritornoil Montegranaro)il Monturano (ore 19).PROMOZIONE. In campo per gli ottavi di finale il 16 e il 30 ottobre.