Servizio di salvamento in autunno è follia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nell’Italia dell’assurdo l’ultima trovata è la direttiva emanata dalla Capitaneria di Porto su mandato del Ministero della Infrastrutture, in merito aldidopo il termine della stagione balneare fissato il 22 settembre. In sostanza gli stabilimenti balneari, per poter rimanere aperti con lettini e ombrelloni, devono garantire questoin autonomia, quindi pagando loro il prolungamento dei salvataggi. I primi a trovare assurda questa direttiva sono proprio i balneari. Del resto all’inizio dell’ed in particolare in ottobre, le persone che frequentano la spiaggia lo fanno per passeggiare in riva al mare, godersi una giornata di sole in relax su un lettino, prendere un caffè, un aperitivo e magari gustare in spiaggia un buon piatto di pesce.