Sanità confronto in Aula Liste d’attesa e Cau | Assunti 48 sanitari in più Levato | Accordi disattesi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) E grazie al Cau! Era molto serio il consigliere del Pd, Enrico Segala quando benediceva il modello dei centri di emergenza e urgenza fortemente voluto dalla Regione. Però è uscita un po’ così. La Commissione di ieri è stata a metà tra l’informativo e il concitato. D’altra parte i temi– a maggior ragione in vista delle Regionali – dividono. Tempiper le prestazioni specialistiche e, appunto, Cau. A intervenire tracciando il quadro organizzativo e (molto) operativo di Ausl e Cona è la direttrice generale Monica Calamai. Partiamo dalle notizie. Per snellire i tempi di attesa le aziendee hanno erogato – rispetto al 2023 – circa 4.500 ore di prestazioni in più in libera professione. Questo e altri provvedimenti – tra cui una razionalizzazione del Cup – ha portato a un sostanziale azzeramento delle prese in carico.