Salerno ospita il 49 Congresso Internazionale di Storia della Medicina | focus su psichiatria e disturbi adolescenziali

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) C’è un filo neanche troppo sottile che collega idipendenza da Internet negli adolescenti contemporanei con quellidipendenza dal cinema, nei primi anni dalla sua apparizione, nei giovanistessa fascia d’età. Le caratteristiche dei pazienti analizzati nel manicomio di Messina all’inizio degli anni Venti del secolo scorso vengono descritte in un articolo rinvenuto nella biblioteca del manicomio di Nocera Inferiore. L’articolo, scritto dal professor Modio, psichiatra, fu pubblicato nel 1924 in una rivista stampata dal manicomio dal 1888 al 1929. Oggi esiste un uso moderno del cinema come terapia psichiatrica. Gli agganci con la criminologia.