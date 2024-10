Peppa Pig la decima stagione con 12 episodi su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tre puntate saranno dedicate a speciali ricorrenze: la festa di Halloween, il giorno del Ringraziamento e il Natale, in arrivo dal 4 ottobre Saranno disponibili in anteprima esclusiva da venerdì 4 ottobre sui nuovidelladi “Pig”, la seguitissima serie inglese che narra la vita quotidiana di una serena famigliola di maialini, composta dalla piccola, dal suo fratellino George, mamma Pig e papà Pig. Giunta al suo ventesimo anniversario, la serie è ormai divenuta un cult ed è stata trasmessa in ben 180 paesi. Dopo i primi riconoscimenti nel 2005 – tra cui Pulcinella Award 2005, Annecy Grand Prize 2005, Bradford Animation Festival Award 2005, Bafta Children’s Awards 2005 e 2011 – ha al suo attivo nomination e premi nei maggiori festival internazionali.