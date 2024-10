Pensioni anticipate 2025 Quota 41 e Quota 42+10 chi rischia il contributivo e da quando?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quest’oggi affronteremo due delle domande che continuano a ‘tenere banco’ nella nostra rubrica ‘l’esperto risponde’ in vista delle prossima Legge di Bilancio, specie alla luce dei rumors, su diversi giornali online, che indicherebbero il Governo indirizzato a modificare da misto aalcune misure oggi in vigore. Tra le misure di pensione anticipata di cui si vocifera da tempo vi è la41 light, che prevedrebbe appunto la concessione della41 per tutti indipendentemente dall’età dal, ma a patto di vedere ricalcolato l’assegnostico interamente col, per buona pace di chi, avendo iniziato a lavorare in giovane età, confidava in una messa a riposo senza eccessive penalizzazioni visti i 41 anni di contributi versati.