Monza l’Hotel de la Ville è storico | ospitalità da 4 generazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)de ladiè il primo in Brianza a ricevere il titolo di “albergo“. “Siamo molto contenti - racconta soddisfatto Francesco Nardi, general manager e figlio del titolare - il riconoscimento di attività storica è sempre stato da sempre conferito a commercianti e artigiani, mancava la sezione dedicata al settore ricettivo. Quest’anno Regione Lombardia ha introdotto il nuovo sottogruppo e quindi siamo stati premiati insieme ad una quarantina di alberghi lombardi, ma in Brianza siamo solo noi”. Emozione e occhi lucidi per padre e figlio che hanno ritirato il premio regionale a quattro mani: punto di arrivo di tanto lavoro e punto di partenza per il futuro. Il documento più antico delde larisale al 1899, ma Francesco segna la quarta generazione di albergatori in casa Nardi.