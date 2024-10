Scuole più fragili in Lombardia | record di crolli e cedimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) Milano, 1 ottobre 2024 – Controsoffitti che si staccano, cornicioni che quasi investono due ragazzi, pezzi che cadono dal soffitto. Da settembre 2023 a settembre 2024 sono stati 9 gli episodi diin aule ed edifici scolastici in, di cui 6 tra Milano e provincia, e un episodio rispettivamente nel Cremonese, nella Bergamasca e nella provincia di Lecco. Si tratta del numero più elevato in Italia, secondo l’analisi fatta da Cittadinanzattiva, nel XXII rapporto dell’osservatorio civico sulla sicurezza a scuola. L’anno è stato, in realtà, tra i peggiori, con 69in tutta Italia, numero mai raggiunto negli ultimi sette anni, che hanno provocato ingenti disagi e paura agli studenti e alle loro famiglie.