Recitazione giochi e fantasia | la Libera Accademia del Teatro presenta la nuova edizione di Creabilandia

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arezzo, 1 ottobre 2024 –: ladelladi. La storica scuola aretina torna a proporre un corso distrutturato per i più piccoli che, tenuto dai docenti Samuele Boncompagni e Ilaria Violin, si svilupperà attraverso dieci laboratori che prenderanno il via con la prima giornata di prova in programma alle 17.00 di lunedì 7 ottobre.è rivolto a bambini e bambine della scuola dell’infanzia che diventeranno i protagonisti di un percorso tra parole, suoni, colori e movimenti dove saranno accompagnati a sviluppare espressività e creatività.