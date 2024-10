Quando le prossime regate di Luna Rossa-Ineos? Orari programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 1 ottobre 2024)Britannia sono in perfetta parità nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il tabellone recita 4-4 al termine della quarta giornata dinelle acque di Barcellona: il sodalizio italiano ha avuto dei problemi a un foil in gara-7 e si è resa protagonista di un pesantissimo nose down, ma ha poi riparato la barca a tempo di record e ha vinto il confronto successivo. La serie al meglio delle tredici(si impone chi ne vince sette) non ha dunque un padrone e il confronto si sta rivelando sempre più equilibrato, incerto, appassionante.