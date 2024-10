Perse in un attimo macchina e casa | Mai più nessuno rischi la vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Io e mia moglie siamo ancora sotto choc. Reduci da una notte insonne, non facciamo che pensare a quello che sarebbe potuto accadere. Siamo vivi per un soffio". A parlare, nella mattinata di ieri, è Stefano Negro, proprietario della Fiat 500 elettrica, con due anni die 30mila chilometri, che domenica ha improvvisamente preso fuoco mentre era parcheggiata nel box dell’abitazione della coppia, in via Saffi a Pantigliate. Il rogo non solo ha distrutto il veicolo, ma ha prodotto ingenti danni alla villetta, che è stata dichiarata inagibile. "Per il momento abbiamo trovato ospitalità da mio cognato, ma si tratta di una soluzione temporanea. Dovremo bloccare il mutuo sullae cercare un nuovo alloggio, in affitto, in attesa che i periti delle assicurazioni facciano le loro valutazioni. Ahimé, prevedo tempi lunghi".