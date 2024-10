Ora è ufficiale | il Cpr a Falconara Potrà ospitare fino a cento irregolari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il Cpr nelle Marche si farà, anzi si sta già facendo. Il governo, di concerto con le autorità locali a partire dalla Regione e dalle prefetture, ha deciso che il suo Centro per i rimpatri di migrantisarà a. Nulla di nuovo rispetto alle ipotesi del passato a proposito della scelta del sito che ricade nel territorio comunale falconarese, in via delle Caserme, di fianco all’aeroporto civile e a poche centinaia di metri dalla Raffineria Api e dall’ex caserma ‘Saracini’.