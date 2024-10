Nato Rutte | Costo sostegno a Ucraina molto più basso di una sconfitta

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Sostenere l’è la cosa giusta da fare, ed è anche un investimento nella nostra sicurezza, perché un’indipendente e democratica è fondamentale per la pace e la stabilità, e ildel supporto inè di gran lunga inferiore alche affronteremmo se permettessimo a Putin di farsi strada”. Lo ha detto il nuovo Segretario della, Mark, nella sua prima conferenza stampa al Quartier generale dell’Alleanza atlantica a Bruxelles. “So per esperienza personale con l’abbattimento del volo MH17, come il conflitto innon sia circoscritto alle linee del fronte. È stata una tragedia che ha colpito il mio paese 10 anni fa, una tragedia che non deve mai più ripetersi”, ha aggiunto.