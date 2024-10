mySMART Diary | la rivoluzionaria web app per la gestione dei disturbi alimentari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'innovazione tecnologica sta aprendo nuove frontiere nel trattamento deidel comportamento alimentare (DCA). La Fondazione per la Sostenibilità Digitale ha recentemente presentato, unaweb app che promette di trasformare l'approccio terapeutico a queste patologie sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani. Sviluppata in collaborazione con colossi del settore tecnologico come Microsoft Italia e Almawave,si propone come un prezioso alleato per psicologi, psichiatri e neuropsichiatri infantili nelladei pazienti affetti da DCA. L'app sfrutta l'intelligenza artificiale per offrire un supporto personalizzato, combinando il monitoraggio delle abitudinicon tecniche di mentalizzazione all'avanguardia. Il funzionamento diè tanto semplice quanto innovativo.