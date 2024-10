McTominay Napoli | Non pensiamo al lungo periodo ma c’è fiducia nel lavoro che facciamo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 1 ottobre 2024)il confronto tra Premier League e Serie A Scott, centrocampista del, ha condiviso le sue opinioni sul confronto tra la Premier League e la Serie A durante un’intervista a Radio CRC. Ha sottolineato che le due leghe sono molto diverse, evidenziando come in Serie A ci sia un’enfasi maggiore sulla tattica. Secondo, è fondamentale comprendere il proprio ruolo all’interno della squadra e interagire efficacemente con i compagni. Ha anche notato che, sebbene entrambi i campionati siano fisici, iltattico è più intenso in Italia. Queste osservazioni riflettono l’esperienza del calciatore nel passare da una lega all’altra e le sfide uniche che ciascun campionato presenta.