Inter-Stella Rossa 4-0 Taremi | Felice del mio primo gol vogliamo vincere la Champions

(Di martedì 1 ottobre 2024) Mehdi, attaccante dell’, èvenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro lainLeague: “Ho lavorato tanto per arrivare a segnare questogol: è stata lunga, ma sono davverodi avercela fatta. I miei compagni di squadra mi hanno aiutato molto e sono contento di aver segnato, oltre ad aver giocato bene. Ho sempre dato il massimo in allenamento e lottato proprio per questo“. Il calciatore iraniano ha poi concluso: “Il nostro obiettivo è quello di arrivare in finale diLeague e trionfare, ma pensiamo partita dopo partita, cercando di vincerle tutte“.4-0,: “del miogol,la” SportFace.