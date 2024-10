Difesa scatta l’allarme Quarta Ranieri Comuzzo più l’incognita Pongracic Ecco la prima emergenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Proprio nella fase in cui Raffaele Palladino sembrava aver trovato certezze a livello difensivo (zero gol subiti nelle frazioni di gioco in cui la Fiorentina ha giocato con la linea a quattro, tra la ripresa del match con la Lazio e lo 0-0 di Empoli),che il tecnico dovrà fare i conti con laveradifensiva della stagione. Contro i New Saints, avversari dei viola dopodomani nel debutto nel girone di Conference League, mancheranno infattie Martinez, fermati dal giudice sportivo della Uefa per un turno dopo aver rimediato l’espulsione a Felcsut nel ritorno dei play off contro la Puskas Akademia (l’argentino è stato allontanato per proteste dalla panchina).