Commenti post partita Viti rigenerato dal ritorno ’a casa’ | Noi continuità e consapevolezza

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’Empoli di D’Aversa continua ad abbattere un record dopo l’altro. All’indomani del pari nel derby con la Fiorentina gli azzurri sono infatti diventati la seconda squadra toscana nella storia della Serie A a rimanere imbattuta nelle prime sei giornate. Finora c’era riuscita solo la stessa Fiorentina nel campionato 2007-‘08. Inoltre con il Panini Player of the Match consegnato domenica a Mattial’Empoli è l’unica squadra che in ognuna delle partite disputate finora ha sempre visto premiato come miglior in campo un proprio giocatore. Prima del difensore mancino ci erano riusciti Gyasi ed Esposito due volte e Vasquez. Undecisamentedala ‘, che ha commentato così la propria prestazione e il derby.