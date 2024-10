Christian Rosiello chi è il bodyguard di Fedez e che lavoro fa? Dal Milan all’arresto

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 1 ottobre 2024)è ildi, recentemente arrestato per estorsione. Scopriamo di seguito tutto ciò che lo riguarda, sia della sua vita privata sia di quella professionale! Leggi anche: Arrestati gli amici di, e meno male che il problema erano quelli di Chiara Ferragni Tra gli ultras più attivi della Curva Sud di San Siro,è un personaggio noto soprattutto per essere molto vicino a. E sì, perché l’uomo, spesso presente nelle vicende private e pubbliche del rapperese ex di Chiara Ferragni, è il suo fidatissimosarebbe tra i protagonisti del pestaggio contro Cristiano Iovino. Come molti ricorderanno, quest’ultimo è stato aggredito e picchiato sotto la sua abitazione la notte fra il 21 e il 22 aprile, proprio dopo aver avuto uno scontro verbale con il rapper nel famoso nightese The Club.