Carpi Saporetti non basta A Pescara il secondo ko

(Di martedì 1 ottobre 2024) 21 (4-3-3): Plizzari; Pierozzi (1’st Moruzzi), Brosco, Pellacani, Crialese; Valzania (1’st Squizzato), Lonardi (14’st De Marco), Dagasso (25’st Meazzi); Merola (1’st Ferraris), Vergani, Cangiano. A disp. Said, Profeta, Giannini, Tonin, Bentivegna, Staver, Saccomanni, Mulè, Arena. All. Baldini.(4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Rossini, Verza; Puletto (10’st Mandelli), Contiliano, Forapani; Sereni (32’st Figoli); Stanzani (10’st), Gerbi (10’st Sall). A disp. Pezzolato, Lorenzi, Zoboletti, Cecotti, Mazzali, Calanca, Panelli, Amayah, Nardi. All. Serpini. Arbitro: Turrini di Firenze Reti: 21’st De Marco, 31’st, 35’st Brosco Note: spettatori paganti 3.604, incasso di 29.989 euro, abbonati 1.302, rateo di 7.096 euro. Ammoniti Pierozzi, Moruzzi, Tcheuna,, Cangiano, Rossini. Angoli 3-3.