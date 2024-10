Black Knight | lo storico animatore Genndy Tartakovsky fornisce nuovi dettagli sul suo nuovo film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 1 ottobre 2024) Per oltre 30 anni,è stato impegnato a progettare storyboard, creare, animare e dirigere alcune delle produzioni più amate e vivaci in circolazione e ha finalmente rivelato che la sceneggiatura del suo, è conclusa. Da Il laboratorio di Dexter a Samurai Jack,ha sempre deliziato il suo pubblico, portandolo a desiderareprodotti. Malgrado i suoi fan sappiano che Fixed, l’ultimo titolo che stava portando avanti, è stato recentemente abbandonato da Warner Bros., le ultime notizie sul prossimosono ottime. Durante un’intervista con Collider, l’autore ha dichiarato: Dunque, la sceneggiatura diè conclusa, è davvero grandiosa. Vale lo stesso discorso di Fixed, quello di spingersi oltre i limiti, ora non resta che tirarla fuori per vedere chi vuole realizzare il progetto per Sony.