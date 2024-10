Austria ex cancelliere Vranitzky | FPÖ ha Orban per modello ma Ue non ci isoli

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) FPÖ ha conquistato le elezioni parlamentari in: si tratta della prima vittoria dal secondo dopoguerra per un partito di estrema destra. “Abbiamo la dubbiosa reputazione di aver innescato questa dinamica. E il giorno dopo discutiamo, da un lato, su come è stato possibile che i due grandi partiti popolari, conservatori e socialdemocratici siano andati così male, i primi con un crollo a doppia cifra e la Spo con il peggior risultato della sua storia. Dall’altro a quale governo si arriverà”, ha detto in una intervista al Corriere della Sera Franz, exsocialdemocratico dell’, architetto dell’ingresso di Vienna nell’Unione europea nel 1995.