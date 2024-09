Zurkowski è una garanzia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Szymonin Italia ci sta proprio bene: ovunque sia stato ha portato sempre la sua vivacità e la sua capacità di inserimento. Come nella passata stagione, quando nella moria offensiva dell'Empoli riuscì a segnare una tripletta al Monza (primo polacco nella storia della Serie A) facendo stropicciare gli occhi a tutti. Fu un fuoco di paglia, ma indimenticabile, anche perché di calciatori azzurri capaci di piazzare tre o più gol in una partita della massima categoria ce ne sono stati pochissimi: Rocchi, Di Natale e Pozzi (poker per lui).insomma è nella storia dell'Empoli, un po' meno in quella della Fiorentina, la squadra che nell'inverno del 2019 per oltre 5 milioni andò a pescarlo dal Gornik Zabrze.