The Spell Brigade batte il record di giocatori simultanei

(Di lunedì 30 settembre 2024) Mentre isu Steam erano impegnati con altri titoli indie di tendenza, un nuovo contendente è emerso con forza dal mondo della magia. The, sviluppato da Bolt Blaster Games, ha infranto ildisu Steam! Non solo: il gioco ha raddoppiato il numero di utenti con un picco massimo di 2.487. Per uno studio così piccolo come Bolt Blaster Games, è davvero ammirevole aver creato un gameplay coinvolgente con uno stile artistico affascinante, caratterizzato da piccoli maghi buffi, divertenti e adorabili, che vi faranno innamorare del loro modo di camminare.