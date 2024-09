Telemarketing selvaggio ecco le nuove regole | cosa cambia e come difendersi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 - Finalmente entrano in vigore lemisure contro ile illecito. Sabato scorso, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, che prevededisposizioni per il contrasto a pratiche commerciali sleali dei call center. Madalle fastidiose chiamate? Vediamo insiemedice il decreto. Il nuovo codice Il 20 marzo scorso, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che introduce le modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, ossia quella legge che disciplina l'intero settore delle telecomunicazioni e della rete.