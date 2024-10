Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul pezzotto” (Di lunedì 30 settembre 2024) Le recenti misure approvate dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato puntano a contrastare la pirateria televisiva, con un particolare focus sugli eventi sportivi trasmessi illegalmente tramite dispositivi come il “pezzotto“. Queste nuove norme prevedono pene severe, tra cui la reclusione fino a un anno, per chi trasmette contenuti senza licenza o non segnala attività penalmente rilevanti. Gli emendamenti includono anche obblighi per i fornitori di servizi di VPN, DNS, e altri operatori digitali, che devono bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente e cooperare con le autorità . Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul pezzotto Uno degli emendamenti introduce nuovi requisiti per i fornitori di servizi internet, obbligandoli a segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria qualsiasi attività illegale di cui siano a conoscenza. (Di lunedì 30 settembre 2024) Le recenti misure approvate dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato puntano a contrastare la pirateria televisiva, con un particolare focus sugli eventi sportivi trasmessi illegalmente tramite dispositivi come il ““. Queste nuove norme prevedono pene severe, tra cui la reclusione fino a un anno, per chicontenuti senza licenza o non segnala attività penalmente rilevanti. Gli emendamenti includono anche obblighi per i fornitori di servizi di VPN, DNS, e altri operatori digitali, che devono bloccare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente e cooperare con le autorità .per chilesulUno degli emendamenti introduce nuovi requisiti per i fornitori di servizi internet, obbligandoli a segnalare immediatamente all’autorità giudiziaria qualsiasi attività illegale di cui siano a conoscenza. (Chiccheinformatiche.com)

Chiccheinformatiche.com - Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul pezzotto”

Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul Pezzotto” - Quelli che non sono stabiliti nell’UE, ma che offrono servizi in Italia, devono nominare un rappresentante legale nel paese. Gli operatori, pur sostenendo la lotta alla pirateria, segnalano diverse criticità : l’eccessivo potere concesso ai privati rischia di aggravare la situazione economica dei ... (Chiccheinformatiche.com)

Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul Pezzotto” - The post Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul Pezzotto” first appeared on ChiccheInformatiche. Queste nuove norme prevedono pene severe, tra cui la reclusione fino a un anno, per chi trasmette contenuti senza licenza o non segnala attività penalmente ... (Chiccheinformatiche.com)

Pezzotto per partite in streaming: “Carcere per chi guarda e trasmette le partite sul Pezzotto” - In particolare, prevedono obblighi stringenti per le piattaforme, tra cui l’illimitatezza della capacità tecnica per il blocco dei contenuti illeciti e l’obbligo di segnalare abusi informatici, pena fino a un anno di reclusione. Il provvedimento prevede che i fornitori di servizi di VPN e DNS ... (Chiccheinformatiche.com)

A Napoli nelle bancarelle dei dvd pezzotto si trova ancora Loro 1 e 2: così si buca la censura - “A volte penso addirittura che Napoli possa essere ancora l’ultima speranza che resta alla razza umana”. Era lapidario lo scrittore, regista e tanto altro Luciano De Crescenzo quando rifletteva sulle ...(ilfattoquotidiano.it)

Eventi sportivi e serie tv gratis col “pezzotto”, in 4 nei guai per una frode da mezzo milione di euro - LECCE - partite e serie tv gratis grazie al “pezzetto”. Un affare da mezzo milione di euro, interrotto dai finanzieri del Comando provinciale di Lecce, che ...(corrieresalentino.it)

Calcio e serie tv con il ‘pezzotto’, 4 denunciati in Salento: scoperto business da mezzo milione di euro - Sequestrati cinque immobili a due auto riconducibili al principale indagato che offriva il servizio pirata facendosi pagare in ricariche postapay ...(bari.repubblica.it)