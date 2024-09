Nba in lutto | morto a 58 anni Dikembe Mutombo

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nba in. Èa 58, vincitore per quattro volte del premio del Defensive Player of the Year Award. Nato il 25 giugno 1966 a Kinshasa, nello Zaire (ora Repubblica Democratica del Congo), aveva iniziato a giocare a basket a 16, incoraggiato dal padre vista la sua altezza. Cinquedopo si era trasferito negli Stati Uniti grazie a una borsa di studio di Georgetown e aveva giocato nel campionato Ncaa insieme con l’altro futuro hall of famer come Alonzo Mourning. NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famerpassed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family. NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.