Luis Sal torna con Muschio Selvaggio | come è cambiato il podcast dopo l’uscita di Fedez

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024)circa due mesi di stop e l’addio ditornerà con nuove puntate che saranno pubblicate sul canale Youtube delogni lunedì. L’ultima puntata condotta insieme daSal e il rapper è stata pubblicata sul canale dello scorso 25 marzo. Ora però Sal è pronto are da solo e spiega in un video tutte le novità della trasmissione.Leggi anche:intercettato con il capo ultrà del Milan Luca Lucci: “Vi appalto la Boem e voi vi prendete una percentuale” Nel febbraio scorso un’ordinanza del tribunale di Milano aveva addirittura disposto il sequestro della quota di, posseduta per il 50% dallaSrl, società amministrata da sua madre. Il video disal “È ora di cambiare, ci rifacciamo il look.